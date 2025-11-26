Женщина убила мужчину за "пророссийские взгляды" - прокуратура

Убийца в наручниках. Фото: Киевская областная прокуратура

В городе Ирпень произошел смертельный бытовой конфликт, в результате которого 70-летний мужчина погиб от ножевых ранений в собственной квартире. По данным следствия, ссора между супругами стремительно переросла в агрессию, что и привело к убийству, а женщину задержали непосредственно после вызова полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в среду, 26 ноября.

Женщине из Ирпеня объявили подозрение в убийстве мужчины

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 54-летней жительнице Ирпеня, которую задержали по подозрению в умышленном убийстве собственного мужа. По данным следствия, трагедия произошла в квартире, где между супругами внезапно возник острый бытовой конфликт. Он сопровождался взаимными оскорблениями и агрессивными действиями.

Женщина утверждает, что ссора обострилась якобы из-за позиции мужа и его контактов с родственниками из государства-агрессора, а также из-за постоянных угроз выселения и применения физической силы с его стороны.

Сообщение прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

"Во время приготовления пищи, когда подозреваемая шинковала капусту на кухне, конфликт между супругами снова обострился. В ходе эмоционального противостояния женщина взяла в руку кухонный нож и нанесла мужчине удары в грудную клетку", — сообщает прокуратура.

От полученных ранений потерпевший скончался до прибытия медиков, а скорую помощь и полицию вызвала сама подозреваемая. После задержания ей вручено уведомление о подозрении, и по ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента, включая возможные факты предыдущего домашнего насилия и мотивы преступления.

