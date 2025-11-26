Видео
Главная Киев На Киевщине женщина убила мужчину за "пророссийские взгляды"

На Киевщине женщина убила мужчину за "пророссийские взгляды"

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 18:07
обновлено: 18:07
Женщина убила мужчину за "пророссийские взгляды" - прокуратура
Убийца в наручниках. Фото: Киевская областная прокуратура

В городе Ирпень произошел смертельный бытовой конфликт, в результате которого 70-летний мужчина погиб от ножевых ранений в собственной квартире. По данным следствия, ссора между супругами стремительно переросла в агрессию, что и привело к убийству, а женщину задержали непосредственно после вызова полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в среду, 26 ноября.

Читайте также:

Женщине из Ирпеня объявили подозрение в убийстве мужчины

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры сообщили о подозрении 54-летней жительнице Ирпеня, которую задержали по подозрению в умышленном убийстве собственного мужа. По данным следствия, трагедия произошла в квартире, где между супругами внезапно возник острый бытовой конфликт. Он сопровождался взаимными оскорблениями и агрессивными действиями.

Женщина утверждает, что ссора обострилась якобы из-за позиции мужа и его контактов с родственниками из государства-агрессора, а также из-за постоянных угроз выселения и применения физической силы с его стороны.

На Київщині жінка вбила чоловіка за "проросійські погляди" - фото 1
Сообщение прокуратуры в Telegram. Фото: скриншот

"Во время приготовления пищи, когда подозреваемая шинковала капусту на кухне, конфликт между супругами снова обострился. В ходе эмоционального противостояния женщина взяла в руку кухонный нож и нанесла мужчине удары в грудную клетку", — сообщает прокуратура.

От полученных ранений потерпевший скончался до прибытия медиков, а скорую помощь и полицию вызвала сама подозреваемая. После задержания ей вручено уведомление о подозрении, и по ходатайству прокуроров суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента, включая возможные факты предыдущего домашнего насилия и мотивы преступления.

Напомним, что Одесский суд повторно рассмотрел ходатайство по делу об убийстве активиста Демьяна Ганула и продлил арест Сергею Шалаеву еще на два месяца.

Ранее мы также информировали, что во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион.

убийство полиция прокуратура Ирпень преступление
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
