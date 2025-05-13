Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Київ На Київщині жінки полеглих бійців висадили троянди на їх честь

На Київщині жінки полеглих бійців висадили троянди на їх честь

Ua en ru
Дата публікації: 13 травня 2025 23:52
У Пирогові жінки полеглих бійців висадили троянди на їх честь
Жінки саджають троянди. Фото: Pexels

У "Саду пам’яті", що знаходиться у Національному музеї просто неба в Пирогові, серед зелені й тиші розквітають червоні, білі та жовті троянди. Їх висаджують жінки, які втратили своїх чоловіків на війні. 

Про це повідомила кореспондентка Анна Сірик в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про трояндовий сад на честь військових у Пирогові

Для кожної з жінок ці квіти — не просто краса, а символ любові, втрати й сили жити далі.

Ідея створити поле троянд народилася ще у 2022 році. Тоді Роман, чоловік Ольги Журби, мріяв після перемоги посадити червоні троянди — як знак відродження. Він загинув на фронті, так і не дочекавшись миру. Але Ольга вирішила втілити його мрію. Разом з іншими жінками та волонтерами вони вже висадили понад 200 кущів.

"Рослини пробиваються з насіння, з корінчиків, через всі негаразди, через поганий ґрунт — і тягнуться до сонця. І для мене ці сади, ці рослини — це ми. Ми тягнемось до життя. І це нам дозволяє дихати", — ділиться Ольга.

Серед троянд є й особливі сорти. Наприклад, жовта троянда-канарка — присвята Ірині Цвілі, військовій, яка загинула в перші дні повномасштабної війни. Кожна квітка у цьому саду має свою історію, кожен кущ — це пам’ять про конкретного Героя.

Сад створюється руками волонтерів і рідних полеглих. Згодом на спеціальному сайті з’являться історії про кожного з них. 

Долучитися до проєкту можна через сторінки громадської організації "Жити попри все" у соціальних мережах.

Раніше ми писали, що український захисник пробув два роки у російському полоні та втратив у вазі 50 кг.

Нагадаємо, 6 травня Україна та Росія провели великий обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути 205 захисників України.   

Київ ЗСУ військові квіти троянда
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /