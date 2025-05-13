У Пирогові жінки полеглих бійців висадили троянди на їх честь

Жінки саджають троянди. Фото: Pexels

У "Саду пам’яті", що знаходиться у Національному музеї просто неба в Пирогові, серед зелені й тиші розквітають червоні, білі та жовті троянди. Їх висаджують жінки, які втратили своїх чоловіків на війні.

Про це повідомила кореспондентка Анна Сірик в ефірі Вечір.LIVE.

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Для кожної з жінок ці квіти — не просто краса, а символ любові, втрати й сили жити далі.

Ідея створити поле троянд народилася ще у 2022 році. Тоді Роман, чоловік Ольги Журби, мріяв після перемоги посадити червоні троянди — як знак відродження. Він загинув на фронті, так і не дочекавшись миру. Але Ольга вирішила втілити його мрію. Разом з іншими жінками та волонтерами вони вже висадили понад 200 кущів.

"Рослини пробиваються з насіння, з корінчиків, через всі негаразди, через поганий ґрунт — і тягнуться до сонця. І для мене ці сади, ці рослини — це ми. Ми тягнемось до життя. І це нам дозволяє дихати", — ділиться Ольга.

Серед троянд є й особливі сорти. Наприклад, жовта троянда-канарка — присвята Ірині Цвілі, військовій, яка загинула в перші дні повномасштабної війни. Кожна квітка у цьому саду має свою історію, кожен кущ — це пам’ять про конкретного Героя.

Сад створюється руками волонтерів і рідних полеглих. Згодом на спеціальному сайті з’являться історії про кожного з них.

Долучитися до проєкту можна через сторінки громадської організації "Жити попри все" у соціальних мережах.

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