В Пирогово женщины павших бойцов высадили розы в их честь

Женщины сажают розы. Фото: Pexels

В "Саду памяти", который находится в Национальном музее под открытым небом в Пирогово, среди зелени и тишины расцветают красные, белые и желтые розы. Их высаживают женщины, которые потеряли своих мужей на войне.

Об этом сообщила кореспондент Анна Сирык в эфире Вечір.LIVE.

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Для каждой из женщин эти цветы — не просто красота, а символ любви, потери и силы жить дальше.

Идея создать поле роз родилась еще в 2022 году. Тогда Роман, муж Ольги Журбы, мечтал после победы посадить красные розы — как знак возрождения. Он погиб на фронте, так и не дождавшись мира. Но Ольга решила воплотить его мечту. Вместе с другими женщинами и волонтерами они уже высадили более 200 кустов.

"Растения пробиваются из семян, из корешков, через все невзгоды, через плохую почву — и тянутся к солнцу. И для меня эти сады, эти растения — это мы. Мы тянемся к жизни. И это нам позволяет дышать", — делится Ольга.

Среди роз есть и особые сорта. Например, желтая роза-канарка — посвящение Ирине Цвили, военной, которая погибла в первые дни полномасштабной войны. Каждый цветок в этом саду имеет свою историю, каждый куст — это память о конкретном Герое.

Сад создается руками волонтеров и родных павших. Впоследствии на специальном сайте появятся истории о каждом из них.

Приобщиться к проекту можно через страницы общественной организации "Жить вопреки всему" в социальных сетях.

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