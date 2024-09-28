У Київській області жінки проходять військовий вишкіл, щоб підтримати сили ППО

Українська військова під час тренувань. Фото: 5 канал

Російський загарбники не припиняють обстрілювати Україну та засипати її сотнями дронів-камікадзе. У зв'язку з цим усе більше жінок вчаться поводитися зі зброєю, щоб допомогти силам протиповітряної оборони.

Про це розповідає видання "Настоящее время" у суботу, 28 вересня.

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Українки йдуть служити у ППО

Десятки українок навчаються поводитися зі зброєю, щоб потім допомагати мобільним частинам ППО Збройних сил України у їх боротьбі проти ракет і дронів, якими ворог атакує нашу Батьківщину.

Підрозділ "Відьми Бучі" було сформовано з мешканок міста Буча. Багато з-поміж них втратили своїх чоловіків або інших рідних на війні. Багато хто втратив житло внаслідок обстрілу з боку російських загарбників.

"Якщо я зіб'ю хоч один "Шахед", я вважатиму, що моя місія на цій землі виконана", — розповіла одна з військових.

Раніше ми писали, що все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад, які вони обіймають, не лише "мирні", багато українок стають снайперами та операторами БпЛА.

Нагадаємо, ми писали, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.