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В Киевской области женщины проходят военное обучение, чтобы поддержать силы ПВО

28 сентября 2024 23:28
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киевской области женщины проходят военную подготовку, чтобы поддержать силы ПВО
Украинская военная во время тренировок. Фото: 5 канал
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики не прекращают обстреливать Украину и засыпать ее сотнями дронов-камикадзе. В связи с этим все больше женщин учатся обращаться с оружием, чтобы помочь силам противовоздушной обороны.

Об этом рассказывает издание "Настоящее время" в субботу, 28 сентября.

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Десятки украинок учатся обращаться с оружием, чтобы потом помогать мобильным частям ПВО Вооруженных сил Украины в их борьбе против ракет и дронов, которыми враг атакует нашу Родину.

Подразделение "Отбмы Бучи" было сформировано из жительниц города Буча. Многие из них потеряли своих мужчин или других родных на войне. Многие потеряли жилье в результате обстрела со стороны российских захватчиков.

"Если я собью хоть один "Шахед", я сочту, что моя миссия на этой земле выполнена", — рассказала одна из военных.

Ранее мы писали, что все больше женщин в Украине присоединяются к рядам ВСУ, обращаясь в рекрутинговые центры. Среди занимаемых ими должностей не только "мирные", многие украинок становятся снайперами и операторами БпЛА.

Напомним, мы писали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.

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