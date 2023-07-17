На Київщині жителі можуть чути вибухи: що сталося

ВІйськові навчання на Київщині. Фото: google.com

У Києві з 17 по 20 липня 2023 року відбудуться військові навчання. Вони проходитимуть у межах лісництва Дарницького району.

Про це повідомляє КМВА.

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У межах лісництва Дарницького району проходитимуть навчання угруповання сил і засобів оборони Києва.

Киян просять утриматися від відвідування лісів у цей період.

"Памʼятайте, знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки суворо заборонено!" — зазначили в КМВА.

У Києві проходять військові навчання. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати дозволять європейським країнам навчати українських пілотів користуватися винищувачами F-16. Європа ж своєю чергою чекала "офіційного схвалення".