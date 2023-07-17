Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области жители могут слышать взрывы: что произошло arrow

В Киевской области жители могут слышать взрывы: что произошло

17 июля 2023 12:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области жители могут слышать взрывы: что произошло
Военные учения в Киевской области. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве с 17 по 20 июля 2023 года пройдут военные учения . Они будут проходить в рамках лесничества Дарницкого района.

Об этом сообщает КМВА.

Читайте также:

Военные учения в Киеве

В рамках лесничества Дарницкого района будут проходить обучение группировке сил и средств обороны Киева.

Киевлян просят воздержаться от посещения лесов в этот период.

"Помните снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - строго запрещено!" – отметили в КМВА.

 

В Киеве проходят военные учения. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты позволят европейским странам учить украинских пилотов пользоваться истребителями F-16 . Европа же в свою очередь ждала "официального одобрения".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз