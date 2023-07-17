В Киевской области жители могут слышать взрывы: что произошло

Военные учения в Киевской области. Фото: google.com

В Киеве с 17 по 20 июля 2023 года пройдут военные учения . Они будут проходить в рамках лесничества Дарницкого района.

Об этом сообщает КМВА.

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Военные учения в Киеве

В рамках лесничества Дарницкого района будут проходить обучение группировке сил и средств обороны Киева.

Киевлян просят воздержаться от посещения лесов в этот период.

"Помните снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - строго запрещено!" – отметили в КМВА.

В Киеве проходят военные учения. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты позволят европейским странам учить украинских пилотов пользоваться истребителями F-16 . Европа же в свою очередь ждала "официального одобрения".