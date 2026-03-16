Головна / На Київщині з'явиться новий полігон для підготовки нацспротиву

На Київщині з'явиться новий полігон для підготовки нацспротиву

Дата публікації: 16 березня 2026 03:01
Микола Калашник. Фото: Mykola Kalashnyk/Facebook

Голова Київської ОВА Микола Калашник заявив, що у Київській області з'явиться новий полігон для підготовки національного спротиву. Наразі вже є підтвердження щодо інвестицій.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Калашник сказав під час Всеукраїнського форуму "НАЦСПРОСТИВ 2026".

Що відомо про створення нового полігону

Очільник ОВА зауважив, що у НАТО зацікавлені у підтримці розвитку системи нацспротиву к регіоні. За його словами, там розуміють стратегічне значення України як рубежу, який стримує ворога на підступах до Європи.

За словами Калашника, нещодавно представник Альянсу відвідав великий полігон на лівобережжі області, де проводиться підготовка. Ще один полігон планують звести на правобережжі Київщини.

"Представник НАТО був на території нашого великого полігону, який ми побудували на лівобережжі нашого регіону. Зараз маємо плани побудови на правобережжі і вже отримали відповідні підтвердження щодо спроможності донорів інвестувати в наші нацспротиви. Тому що вони розуміють добре, що це є ворота, які зупиняють ворога на підступах до Європи", — підсумував глава Київської ОВА.

Нагадаємо, що на форум "Нацспротив" був присвячений темі розвитку системі військової підготовки цивільних громадян. На ньому обговорили проблему фінансування та ідеологічно-патріотичного виховання.

Також ми писали, що Грибовицький полігон на Львівщині, який десятиліттями був один із наймасштабніших сміттєзвалищ України, стане теперь простором для відпочинку, зеленої зони та майбутнього гольф-поля для ветеранів.

НАТО Київська область війна в Україні полігон військова підготовка інвестиції
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
