На Киевщине появится новый полигон для подготовки нацсопротивления

Председатель Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что в Киевской области появится новый полигон для подготовки национального сопротивления. Сейчас уже есть подтверждение относительно инвестиций.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Калашник сказал во время Всеукраинского форума "НАЦСПРОСТИВ 2026".

Что известно о создании нового полигона

Глава ОВА отметил, что в НАТО заинтересованы в поддержке развития системы нацсопротивления в регионе. По его словам, там понимают стратегическое значение Украины как рубежа, который сдерживает врага на подступах к Европе.

По словам Калашника, недавно представитель Альянса посетил большой полигон на левобережье области, где проводится подготовка. Еще один полигон планируют возвести на правобережье Киевщины.

"Представитель НАТО был на территории нашего большого полигона, который мы построили на левобережье нашего региона. Сейчас есть планы построения на правобережье и уже получили соответствующие подтверждения о способности доноров инвестировать в наши нацпротивы. Потому что они понимают хорошо, что это ворота, которые останавливают врага на подступах к Европе", - подытожил глава Киевской ОВА.

Напомним, что на форум "Нацсопротивление" был посвящен теме развития системе военной подготовки гражданских граждан. На нем обсудили проблему финансирования и идеологически-патриотического воспитания.

Также мы писали, что Грибовичский полигон на Львовщине, который десятилетиями был одной из самых масштабных свалок Украины, станет теперь пространством для отдыха, зеленой зоны и будущего гольф-поля для ветеранов.