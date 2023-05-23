На Київщині злочинці продавали онкохворим підроблені ліки

Правоохоронці затримують злочинця. Фото: ГУ Нацполіції у Києві

У Києві правоохоронці викрили двох чоловіків, які продавали підроблені ліки онкохворим людям. Порушник збував "товар" через мережу інтернет, а також в аптеці свого спільника.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Києві.

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Як злочинці продавали підроблені ліки онкохворим

Відомо, що зловмисники, 1967 та 1993 років народження, налагодили свою діяльність на території міста Києва та Київської області. Вони розміщували на спеціальних медичних сайтах оголошення про продаж ліків для онкохворих без українського маркування, а також збули їх в аптеці, яка належить одному з порушників.

Надалі підроблені ліки відправляли через поштові відділення або пропонували забрати у фармацевтичному магазині у Білій Церкві. Ціна за одну упаковку препарату становила 46 500 гривень.

Обшуки у ділків

Під час проведення обшуків за місцями мешкання правопорушників, аптеці й транспортних засобів правоохоронці виявили та вилучили фальсифіковані лікарські засоби, підроблені сертифікати, гроші.

Обшуки у злочинців. Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Обшуки у злочинців. Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Обшуки у злочинців. Фото: ГУ Нацполіції у Києві 1 / 3

Яке покарання чекає на чоловіків

Правоохоронці розповіли, що фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України — фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

Злочинцям загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Затримання злочинців. Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Затримання злочинців. Фото: ГУ Нацполіції у Києві 1 / 2

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Нацполіції ліквідували масштабну шахрайську схему, яка працювала у 20 регіонах України. Шахраї привласнили гроші з рахунків понад 10 тисяч громадян на суму понад 15 млн грн.