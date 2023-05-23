В Киевской области преступники продавали онкобольным поддельные лекарства

Правоохранители задерживают преступника. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые продавали поддельные лекарства онкобольным людям. Нарушитель сбывал "товар" через интернет, а также в аптеке своего сообщника.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

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Как преступники продавали поддельные лекарства онкобольным

Известно, что злоумышленники, 1967 и 1993 года рождения, наладили свою деятельность на территории города Киева и Киевской области. Они размещали на специальных медицинских сайтах объявления о продаже лекарств для онкобольных без украинской маркировки, а также сбыли их в аптеке, принадлежащей одному из нарушителей.

В дальнейшем поддельное лекарство отправляли через почтовые отделения или предлагали забрать в фармацевтическом магазине в Белой Церкви. Цена за одну упаковку препарата составила 46 500 гривен.

Обыски у дельцов

Во время проведения обысков по месту проживания правонарушителей, аптеке и транспортных средств правоохранители обнаружили и изъяли фальсифицированные лекарственные средства, поддельные сертификаты, деньги.

Обыски у преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Обыски у преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Обыски у преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве 1/3 _ 3

Какое наказание ждет мужчин

Правоохранители рассказали, что фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины — фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств.

Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Задержание преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Задержание преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве 1/2 _ 2

Напомним, недавно правоохранители Нацполиции ликвидировали масштабную мошенническую схему, работавшую в 20 регионах Украины. Мошенники присвоили деньги со счетов более 10 тысяч граждан на сумму более 15 млн. грн.