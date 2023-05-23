Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области преступники продавали онкобольным поддельные лекарства arrow

В Киевской области преступники продавали онкобольным поддельные лекарства

23 мая 2023 17:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киевской области преступники продавали онкобольным поддельные лекарства
Правоохранители задерживают преступника. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые продавали поддельные лекарства онкобольным людям. Нарушитель сбывал "товар" через интернет, а также в аптеке своего сообщника.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

Читайте также:

Как преступники продавали поддельные лекарства онкобольным

Известно, что злоумышленники, 1967 и 1993 года рождения, наладили свою деятельность на территории города Киева и Киевской области. Они размещали на специальных медицинских сайтах объявления о продаже лекарств для онкобольных без украинской маркировки, а также сбыли их в аптеке, принадлежащей одному из нарушителей.

В дальнейшем поддельное лекарство отправляли через почтовые отделения или предлагали забрать в фармацевтическом магазине в Белой Церкви. Цена за одну упаковку препарата составила 46 500 гривен.

Обыски у дельцов

Во время проведения обысков по месту проживания правонарушителей, аптеке и транспортных средств правоохранители обнаружили и изъяли фальсифицированные лекарственные средства, поддельные сертификаты, деньги.

  • Обыски у преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
  • Обыски у преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
  • Обыски у преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
1/3 _ 3

Какое наказание ждет мужчин

Правоохранители рассказали, что фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины — фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств.

Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

  • Задержание преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
  • Задержание преступников. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
1/2 _ 2

Напомним, недавно правоохранители Нацполиции ликвидировали масштабную мошенническую схему, работавшую в 20 регионах Украины. Мошенники присвоили деньги со счетов более 10 тысяч граждан на сумму более 15 млн. грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас