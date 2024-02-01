На Київщині знайшли собаку, що зникла у перший день повномасштабного вторгнення

Собака-повадир Плюша. Фото: ТСН

У Київській області знайшли золотистого ретривера, який зник у перший день повномасштабного вторгнення. Через два дні після зникнення його прихистили військові.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Зазначається, що собака, на ім'я Плюща перелякалася вибухів і пострілів та втекла ще 24 лютого 2022 року.

Її незрячий господар Сергій до останнього не вірив, що колись побачить свою улюбленицю, проте нещодавно йому зателефонував знайомий кінолог і сказав, що Плюша знайшлася.

Господар Сергій з собакою. Фото: ТСН

Як виявилося, собаку через два дні після зникнення прихистили військові, а днями вони побачили оголошення про пошук Плюші, перевірили чип й звернулися до кінологічного центру, у якому виховували собаку.

За ці майже два роки Сергій був змушений завести іншого пса-поводиря, а тепер сподівається, що його улюбленці поладнають і житимуть разом.

Відомо, що чоловік з собакою жили на Дніпропетровщині, але на момент початку повномасштабної війни саме були у справах в кінологічному центрі поблизу Вишгорода на Київщині.

Нагадаємо, що UAnimals загалом вивезли зі скандального притулку Dog Help Ukraine понад 40 тварин, серед яких цуценята, дорослі собаки та кози. Наступним кроком буде притягнення власників притулку до юридичної відповідальності.