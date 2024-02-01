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На Киевщине нашли собаку, пропавшую в первый день полномасштабного вторжения

1 февраля 2024 08:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Киевщине нашли собаку, пропавшую в первый день полномасштабного вторжения
Собака-поводырь Плюша. Фото: ТСН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киевской области нашли золотистого ретривера, который пропал в первый день полномасштабного вторжения. Через два дня после исчезновения его приютили военные.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что животное испугалось взрывов и выстрелов и скрылось еще 24 февраля 2022 года.

Ее незрячий хозяин Сергей до последнего не верил, что когда-нибудь увидит своего любимца, однако недавно ему позвонил знакомый кинолог и сказал, что Плюша нашлась.

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Хозяин Сергей с собакой. Фото: ТСН

Как оказалось, собаку через два дня после исчезновения приютили военные, а на днях они увидели объявление о поиске Плюши, проверили чип и обратились в кинологический центр, в котором воспитывали собаку.

За эти почти два года Сергей был вынужден завести другого пса-поводыря, а теперь надеется, что его любимцы поладят и будут жить вместе.

Известно, что мужчина с собакой жили на Днепропетровщине, но на момент начала полномасштабной войны как раз были по делам в кинологическом центре вблизи Вышгорода Киевской области.

Напомним, что UAnimals вывезли из скандального приюта Dog Help Ukraine более 40 животных, среди которых щенки, взрослые собаки и козы. Следующим шагом будет привлечение владельцев убежища к юридической ответственности.

животные
Киевская область
собака
домашние питомцы
война в Украине

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