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На Київщині знайшли тіло дитини, яку шукали два дні — що трапилось

4 грудня 2023 14:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Київщині знайшли тіло дитини, яку шукали два дні — що трапилось
Пошуки хлопчика. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, через два дні пошуків, рятувальники все ж знайшли тіло 7-річного хлопчика у Київській області. Дитина загинула, впавши у річку Ірпінь. 

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Що відомо про зникнення дитини

У відомстві розповіли, що мама хлопчика звернулася до поліції 3 грудня і розповіла про зникнення 7-річного сина Владислава. Вона повідомила, що востаннє бачила свою дитину 2 грудня.

На пошуки хлопчика було одразу залучено рятувальників та всі підрозділи поліції Київщини. Окрім того, правоохоронці залучили до пошуків техніку та навіть дрони. На жаль, пошуки закінчилися трагічно — 7-річний Владислав загинув.

  • Пошуки хлопчика. Фото: ДСНС
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  • Пошуки хлопчика. Фото: ДСНС
  • Пошуки хлопчика. Фото: ДСНС
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"Трагічно закінчилися пошуки 7-річного Владислава Гарвата, який зник 2 грудня. О 10:20 4 грудня було знайдено тіло дитини і вилучено із заплави р. Ірпінь у с. Козаровичі Вишгородського району групою водолазно-рятувального відділення", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 14 листопада у смт Іларіоново Дніпропетровської області знайшли чотирирічного хлопчика, який зник напередодні. Дитину знайшли мертвою у колодязі.

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