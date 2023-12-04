На Київщині знайшли тіло дитини, яку шукали два дні — що трапилось

Пошуки хлопчика. Фото: ДСНС

Сьогодні, через два дні пошуків, рятувальники все ж знайшли тіло 7-річного хлопчика у Київській області. Дитина загинула, впавши у річку Ірпінь.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Що відомо про зникнення дитини

У відомстві розповіли, що мама хлопчика звернулася до поліції 3 грудня і розповіла про зникнення 7-річного сина Владислава. Вона повідомила, що востаннє бачила свою дитину 2 грудня.

На пошуки хлопчика було одразу залучено рятувальників та всі підрозділи поліції Київщини. Окрім того, правоохоронці залучили до пошуків техніку та навіть дрони. На жаль, пошуки закінчилися трагічно — 7-річний Владислав загинув.

Пошуки хлопчика. Фото: ДСНС



Пошуки хлопчика. Фото: ДСНС

Пошуки хлопчика. Фото: ДСНС 1 / 4

"Трагічно закінчилися пошуки 7-річного Владислава Гарвата, який зник 2 грудня. О 10:20 4 грудня було знайдено тіло дитини і вилучено із заплави р. Ірпінь у с. Козаровичі Вишгородського району групою водолазно-рятувального відділення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 листопада у смт Іларіоново Дніпропетровської області знайшли чотирирічного хлопчика, який зник напередодні. Дитину знайшли мертвою у колодязі.