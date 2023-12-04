В Киевской области нашли тело ребенка, которого искали два дня — что случилось

Поиск мальчика. Фото: ГСЧС

Сегодня через два дня поисков спасатели все же нашли тело 7-летнего мальчика в Киевской области. Ребенок погиб, упав в реку Ирпень.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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Что известно об исчезновении ребенка

В ведомстве рассказали, что мама мальчика обратилась в полицию 3 декабря и рассказала об исчезновении 7-летнего сына Владислава. Она сообщила, что последний раз видела своего ребенка 2 декабря.

На поиски мальчика были сразу привлечены спасатели и все подразделения полиции Киевской области. Кроме того, правоохранители привлекли к поискам технику и даже дроны. К сожалению, поиски закончились трагически — 7-летний Владислав погиб.

Поиск мальчика. Фото: ГСЧС



Поиск мальчика. Фото: ГСЧС

Поиск мальчика. Фото: ГСЧС 1/4 _ 4

"Трагически закончились поиски 7-летнего Владислава Гарвата, пропавшего 2 декабря. В 10:20 4 декабря было найдено тело ребенка и изъято из поймы г. Ирпень в с. Козаровичи Вышгородского района группой водолазно-спасательного отделения", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября в пгт Илларионово Днепропетровской области нашли четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне. Ребенка нашли мертвым в колодце.