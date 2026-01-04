Відео
Популярні запити

Головна Київ На Київщині знову вимикатимуть світло — які графіки

На Київщині знову вимикатимуть світло — які графіки

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 23:09
Графіки відключення світла в Києві та на Київщині 5 січня — як вимикатимуть завтра
Жінка заводить генератор. Фото: Reuters

У понеділок, 5 січня, у Києві та області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Світло буде відсутнє до восьми годин на добу.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві

У столиці завтра збільшаться обсяги відключень світла. Електроенергію вимикатимуть для всіх 12 черг.

Графік відключення світла на 5 січня в Києві
Графіки відключення світла в Києві 5 січня. Фото: ДТЕК
Відключення світла в Києві 5 січня
Графіки відключення світла в Києві 5 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині

В області будуть вимикати електроенергію обсягом до семи годин на добу.

Як вимикатимуть світло на Київщині 5 січня
Графіки відключення світла в Київській області 5 січня. Фото: ДТЕК
Вимкнення світла в Київській області 5 січня - графік
Графіки відключення світла в Київській області 4 січня. Фото: ДТЕК

Раніше в "Укренерго" попередили, що завтра більшість регіонів буде без світла.

А також експерт розповів, коли покращиться ситуація в енергосистемі України.

Київ електроенергія Київська область відключення світла графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
