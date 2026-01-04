Графіки відключення світла в Києві та на Київщині 5 січня — як вимикатимуть завтра

На Київщині знову вимикатимуть світло — які графіки
Дата публікації: 4 січня 2026 23:09
Жінка заводить генератор. Фото: Reuters
У понеділок, 5 січня, у Києві та області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Світло буде відсутнє до восьми годин на добу.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві
У столиці завтра збільшаться обсяги відключень світла. Електроенергію вимикатимуть для всіх 12 черг.
Графіки відключення світла на Київщині
В області будуть вимикати електроенергію обсягом до семи годин на добу.
Раніше в "Укренерго" попередили, що завтра більшість регіонів буде без світла.
А також експерт розповів, коли покращиться ситуація в енергосистемі України.
