Графіки відключення світла в Києві та на Київщині 5 січня — як вимикатимуть завтра

Жінка заводить генератор. Фото: Reuters

У понеділок, 5 січня, у Києві та області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Світло буде відсутнє до восьми годин на добу.

Про це повідомили у ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві

У столиці завтра збільшаться обсяги відключень світла. Електроенергію вимикатимуть для всіх 12 черг.

Графіки відключення світла в Києві 5 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Києві 5 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині

В області будуть вимикати електроенергію обсягом до семи годин на добу.

Графіки відключення світла в Київській області 5 січня. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 4 січня. Фото: ДТЕК

Раніше в "Укренерго" попередили, що завтра більшість регіонів буде без світла.

А також експерт розповів, коли покращиться ситуація в енергосистемі України.