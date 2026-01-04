Видео
Україна
Видео

На Киевщине снова будут выключать свет — какие графики

На Киевщине снова будут выключать свет — какие графики

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 23:09
Графики отключения света в Киеве и Киевской области 5 января — как будут выключать завтра
Женщина заводит генератор. Фото: Reuters

В понедельник, 5 января, в Киеве и области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будет отсутствовать до восьми часов в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Графики отключения света в Киеве

В столице завтра увеличатся объемы отключений света. Электроэнергию будут выключать для всех 12 очередей.

Графік відключення світла на 5 січня в Києві
Графики отключения света в Киеве 5 января. Фото: ДТЭК
Відключення світла в Києві 5 січня
Графики отключения света в Киеве 5 января. Фото: ДТЭК

Графики отключения света на Киевщине

В области будут выключать электроэнергию объемом до семи часов в сутки.

Як вимикатимуть світло на Київщині 5 січня
Графики отключения света в Киевской области 5 января. Фото: ДТЭК
Вимкнення світла в Київській області 5 січня - графік
Графики отключения света в Киевской области 4 января. Фото: ДТЭК

Ранее в "Укрэнерго" предупредили, что завтра большинство регионов будет без света.

А также эксперт рассказал, когда улучшится ситуация в энергосистеме Украины.

Киев электроэнергия Киевская область отключения света графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
