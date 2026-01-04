Графики отключения света в Киеве и Киевской области 5 января — как будут выключать завтра

На Киевщине снова будут выключать свет — какие графики
Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 23:09
Женщина заводит генератор. Фото: Reuters
В понедельник, 5 января, в Киеве и области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будет отсутствовать до восьми часов в сутки.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Реклама
Читайте также:
Графики отключения света в Киеве
В столице завтра увеличатся объемы отключений света. Электроэнергию будут выключать для всех 12 очередей.
Графики отключения света на Киевщине
В области будут выключать электроэнергию объемом до семи часов в сутки.
Ранее в "Укрэнерго" предупредили, что завтра большинство регионов будет без света.
А также эксперт рассказал, когда улучшится ситуация в энергосистеме Украины.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама