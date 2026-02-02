Відео
Україна
Головна Київ На Київщину повернулись планові відключень — графіки на сьогодні

На Київщину повернулись планові відключень — графіки на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 01:15
Графіки відключення світла на Київщині 2 лютого — інформація від ДТЕК
Ремонт лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

Київська область у понеділок, 2 лютого, знову житиме в режимі стабілізаційних обмежень. Енергосистема потребує балансу, тому фахівці розробили детальний план вимкнень для кожної групи споживачів.

Про це офіційно повідомили в енергокомпанії ДТЕК.

Читайте також:

Коли зникатиме електрика — деталі за чергами

Ситуація залишається напруженою, тому енергетики змушені застосовувати обмеження, щоб уникнути аварій. Нижче наведено детальний розклад для мешканців області.

Ось часові проміжки, коли світла не буде:

На Київщину повернулись планові відключень - графіки на сьогодні - фото 1
Графік відключення світла на Київщині. Фото: Скриншот

Черга 1.1: 00:00–02:00, 09:00–16:00, 19:30–24:00.

Черга 1.2: 00:00–05:30, 09:00–12:30, 19:30–24:00.

Черга 2.1: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00.

Черга 2.2: 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00.

Черга 3.1: 02:00–05:30, 12:30–19:30, 23:00–24:00.

Черга 3.2: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00.

На Київщину повернулись планові відключень - графіки на сьогодні - фото 2
Графік відключень світла у Київській області. Фото: Скриншот

Черга 4.1: 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00.

Черга 4.2: 02:00–09:00, 12:30–16:00, 23:00–24:00.

Черга 5.1: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–19:30.

Черга 5.2: 05:30–12:30, 16:00–23:00.

Черга 6.1: 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–23:00.

Черга 6.2: 00:00–02:00, 05:30–09:00, 16:00–23:00.

Плани можуть змінитися, тому ДТЕК обіцяє оперативно інформувати про будь-які корективи через свій телеграм-канал. Мешканців просять поділитися цією інформацією з близькими, щоб кожен міг підготуватися до періодів без струму.

Раніше повідомлялось, що Харківщина знову переходить на режим суворої економії електрики. Вже відомі графіки відключень на 2 лютого

Є інформація і про відключення електроенергії в Одеській області. Там одночасно діятимуть стабілізаційні та аварійні відключення.

електроенергія Київська область ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
