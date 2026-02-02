Графики отключения света на Киевщине 2 февраля — информация от ДТЭК

На Киевщину вернулись плановые отключений — графики на сегодня
Киевская область в понедельник, 2 февраля, снова будет жить в режиме стабилизационных ограничений. Энергосистема нуждается в балансе, поэтому специалисты разработали детальный план отключений для каждой группы потребителей.
Об этом официально сообщили в энергокомпании ДТЭК.
Когда будет исчезать электричество — детали по очередям
Ситуация остается напряженной, поэтому энергетики вынуждены применять ограничения, чтобы избежать аварий. Ниже приведено подробное расписание для жителей области.
Вот временные промежутки, когда света не будет:
Очередь 1.1: 00:00-02:00, 09:00-16:00, 19:30-24:00.
Очередь1.2: 00:00-05:30, 09:00-12:30, 19:30-24:00.
Очередь 2.1: 00:00-05:30, 09:00-16:00, 19:30-23:00.
Очередь2.2: 00:00-05:30, 09:00-16:00, 19:30-24:00.
Очередь 3.1: 02:00-05:30, 12:30-19:30, 23:00-24:00.
Очередь3.2: 02:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00.
Очередь 4.1: 02:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00.
Очередь4.2: 02:00-09:00, 12:30-16:00, 23:00-24:00.
Очередь 5.1: 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:00-19:30.
Очередь5.2: 05:30-12:30, 16:00-23:00.
Очередь 6.1: 00:00-02:00, 05:30-12:30, 16:00-23:00.
Очередь6.2: 00:00-02:00, 05:30-09:00, 16:00-23:00.
Планы могут измениться, поэтому ДТЭК обещает оперативно информировать о любых коррективах через свой телеграмм-канал. Жителей просят поделиться этой информацией с близкими, чтобы каждый мог подготовиться к периодам без тока.
Ранее сообщалось, что Харьковщина снова переходит на режим строгой экономии электричества. Уже известны графики отключений на 2 февраля.
Есть информация и об отключении электроэнергии в Одесской области. Там одновременно будут действовать стабилизационные и аварийные отключения.
Читайте Новини.LIVE!