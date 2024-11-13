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На Київщину сунуть снігові хмари — прогноз погоди на завтра

13 листопада 2024 14:03
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Києві та області 14 листопада — прогноз від синоптиків
Сніг у Києві. Фото архівне: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та в області у четвер, 14 листопада, синоптики прогнозують погоду з мокрим снігом. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди у Київській області 14 листопада

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Карта температур в Україні 14 листопада о 14:00

У Київській області 14 листопада загалом буде хмарна погода. Можливий мокрий сніг, а вдень будуть опади у вигляді дощу.

Вітер буде у західному напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. 

Вночі температура повітря опуститься до -2...+3°C. Вдень потеплішає до 0...+5 °C.

Прогноз погоди у Києві 14 листопада

У столиці прогнозують хмарну погоду з опадами у вигляді мокрого снігу, який вдень зміниться на дощ.

Температура вночі та вдень коливатиметься в межах +1...+3 °C.

погода в Києві
Погода у Києві та області 14 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про погіршення погодних умов по всій Україні у четвер, 14 листопада. 

А сьогодні, 13 листопада, кілька регіонів в Україні засніжило — з'явилися фото та відео зимових краєвидів. 

Київ погода прогноз погоди листопад Київська область

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