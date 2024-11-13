Погода у Києві та області 14 листопада — прогноз від синоптиків

На Київщину сунуть снігові хмари — прогноз погоди на завтра
У Києві та в області у четвер, 14 листопада, синоптики прогнозують погоду з мокрим снігом. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди у Київській області 14 листопада
У Київській області 14 листопада загалом буде хмарна погода. Можливий мокрий сніг, а вдень будуть опади у вигляді дощу.
Вітер буде у західному напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.
Вночі температура повітря опуститься до -2...+3°C. Вдень потеплішає до 0...+5 °C.
Прогноз погоди у Києві 14 листопада
У столиці прогнозують хмарну погоду з опадами у вигляді мокрого снігу, який вдень зміниться на дощ.
Температура вночі та вдень коливатиметься в межах +1...+3 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про погіршення погодних умов по всій Україні у четвер, 14 листопада.
А сьогодні, 13 листопада, кілька регіонів в Україні засніжило — з'явилися фото та відео зимових краєвидів.
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