Погода у Києві та області 14 листопада — прогноз від синоптиків

Сніг у Києві. Фото архівне: УНІАН

У Києві та в області у четвер, 14 листопада, синоптики прогнозують погоду з мокрим снігом. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Прогноз погоди у Київській області 14 листопада

Карта температур в Україні 14 листопада о 14:00

У Київській області 14 листопада загалом буде хмарна погода. Можливий мокрий сніг, а вдень будуть опади у вигляді дощу.

Вітер буде у західному напрямку зі швидкістю 3-8 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до -2...+3°C. Вдень потеплішає до 0...+5 °C.

Прогноз погоди у Києві 14 листопада

У столиці прогнозують хмарну погоду з опадами у вигляді мокрого снігу, який вдень зміниться на дощ.

Температура вночі та вдень коливатиметься в межах +1...+3 °C.

Погода у Києві та області 14 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила українців про погіршення погодних умов по всій Україні у четвер, 14 листопада.

А сьогодні, 13 листопада, кілька регіонів в Україні засніжило — з'явилися фото та відео зимових краєвидів.