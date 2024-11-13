Погода в Киеве и области 14 ноября — прогноз от синоптиков

Снег в Киеве. Фото архивное: УНИАН

В Киеве и области в четверг, 14 ноября, синоптики прогнозируют погоду с мокрым снегом. Ночью возможны лёгкие морозы, а днем будет незначительное потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Киевской области 14 ноября

Карта температур в Украине 14 ноября в 14:00

В Киевской области 14 ноября будет облачная погода. Возможен снег, а днем осадки в виде дождя.

Ветер будет в западном направлении со скоростью 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до -2...+3°C. Днем потеплеет до 0...+5°C.

Прогноз погоды в Киеве 14 ноября

В столице прогнозируется облачная погода с осадками в виде мокрого снега, который днем сменится на дождь.

Температура ночью и днем колеблется от +1...+3 °C.

Погода в Киеве и области 14 ноября. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев об ухудшении погодных условий по всей Украине в четверг, 14 ноября.

Сегодня, 13 ноября, несколько регионов в Украине заснежило — появились фото и видео зимних пейзажей.