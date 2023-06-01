На Київщині викрили незаконне виробництво та продаж спирту на суму 68 млн грн

На київському підприємстві вилучили спирту на близько 68 млн гривень
Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного виготовлення та продажу технічного спирту. Загальна вартість становить близько 68 млн гривень.
Про це повідомляє БЕБ в Telegram.
Що відомо
Відомо, що службовці однієї з компаній на території Київській області ще у 2019 році налагодили виробництво етилового денатурованого спирту в промислових масштабах. Під виглядом етанолу його продавали як на митній території України, так і за її межами.
Для того, щоб приховати незаконну діяльність, службовці вносили до офіційних документів неправдиві дані. Ймовірний розмір ухилення від сплати податків становить понад 1 млрд грн.
Провівши обшуки, детективи вилучили документи фінансово-господарської діяльності підприємства з контрагентами, документи щодо руху та обліку продукції а також майже 170 тонн рідини з характерним запахом спирту, яка зберігалася в резервуарах. Орієнтовна вартість вилученого спирту становить понад 67,5 млн грн.
-
Фото з місця події. Фото: БЕБ\Telegram
-
Фото з місця події. Фото: БЕБ\Telegram
-
Фото з місця події. Фото: БЕБ\Telegram
-
Фото з місця події. Фото: БЕБ\Telegram
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві затримали телефонних шахраїв, які викрадали гроші в українців.