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На київському підприємстві вилучили спирту на близько 68 млн гривень

1 червня 2023 12:46
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині викрили незаконне виробництво та продаж спирту на суму 68 млн грн
Бюро економічної безпеки викрило незаконну схему збуту спирту. Фото: БЕБ
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему незаконного виготовлення та продажу технічного спирту. Загальна вартість становить близько 68 млн гривень.

Про це повідомляє БЕБ в Telegram

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Що відомо

Відомо, що службовці однієї з компаній на території Київській області ще у 2019 році налагодили виробництво етилового денатурованого спирту в промислових масштабах. Під виглядом етанолу його продавали як на митній території України, так і за її межами. 

Для того, щоб приховати незаконну діяльність, службовці вносили до офіційних документів неправдиві дані. Ймовірний розмір ухилення від сплати податків становить понад 1 млрд грн.

Провівши обшуки, детективи вилучили документи фінансово-господарської діяльності підприємства з контрагентами, документи щодо руху та обліку продукції а також майже 170 тонн рідини з характерним запахом спирту, яка зберігалася в резервуарах. Орієнтовна вартість вилученого спирту становить понад 67,5 млн грн.

  • Фото з місця події. Фото: БЕБ\Telegram
  • Фото з місця події. Фото: БЕБ\Telegram
  • Фото з місця події. Фото: БЕБ\Telegram
  • Фото з місця події. Фото: БЕБ\Telegram
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Наразі триває слідство. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві затримали телефонних шахраїв, які викрадали гроші в українців. 

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