В Киевской области разоблачили незаконное производство и продаж спирта на сумму 68 млн грн

Бюро экономической безопасности разоблачило незаконную схему сбыта спирта. Фото: БЕБ

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного изготовления и продажи технического спирта. Общая стоимость составляет около 68 млн гривен.

Об этом сообщает БЭБ в Telegram.

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Что известно

Известно, что сотрудники одной из компаний на территории Киевской области еще в 2019 году наладили производство этилового денатурированного спирта в промышленных масштабах. Под видом этанола его продавали как на таможенной территории Украины, так и за ее пределами.

Для того чтобы скрыть незаконную деятельность, служащие вносили в официальные документы ложные данные. Вероятный размер уклонения от уплаты налогов составляет более 1 млрд грн.

Проведя обыски, детективы изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия с контрагентами, документы по движению и учету продукции и почти 170 тонн жидкости с характерным запахом спирта, хранившейся в резервуарах. Ориентировочная стоимость изъятого спирта составляет более 67,5 млн грн.



Фото с места происшествия. Фото: БЭБ\Telegram



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В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве задержали телефонных мошенников, похищавших деньги у украинцев.