В Киевской области разоблачили незаконное производство и продаж спирта на сумму 68 млн грн

На киевском предприятии изъяли спирт на около 68 млн гривен
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного изготовления и продажи технического спирта. Общая стоимость составляет около 68 млн гривен.
Об этом сообщает БЭБ в Telegram.
Что известно
Известно, что сотрудники одной из компаний на территории Киевской области еще в 2019 году наладили производство этилового денатурированного спирта в промышленных масштабах. Под видом этанола его продавали как на таможенной территории Украины, так и за ее пределами.
Для того чтобы скрыть незаконную деятельность, служащие вносили в официальные документы ложные данные. Вероятный размер уклонения от уплаты налогов составляет более 1 млрд грн.
Проведя обыски, детективы изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия с контрагентами, документы по движению и учету продукции и почти 170 тонн жидкости с характерным запахом спирта, хранившейся в резервуарах. Ориентировочная стоимость изъятого спирта составляет более 67,5 млн грн.
-
-
Фото с места происшествия. Фото: БЭБ\Telegram
-
-
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве задержали телефонных мошенников, похищавших деньги у украинцев.