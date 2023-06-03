На Київському вокзалі відкрилася дитяча локація від UNICEF

Дитяча точка "Спільно", що має назву Iron Land на київському вокзалі. Фото: Укрзалізниця

У Києві на вокзалі відкрилася дитяча точка "Спільно", що має назву Iron Land, площею — 700 кв. м. Подібні пункти від UNICEF Ukraine вже працюють у Харкові та Львові.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Зазначається, що до відкриття долучилися "перша леді України Олена Зеленська, віцепрем'єр-міністр відбудови Олександр Кубраков, міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін та голова правління Укрзалізниці Євген Лященко".

Дитяча точка містить спортивну зону JuniorS, футбольний корнер від ФК "Локомотив" та музей із залізничними експонатами від МАН України. Вокзальна точка "Спільно" призначена для батьків із дітьми й має зони для зарядки смартфонів, кабінки для грудного вигодовування та зміни підгузків. Тут також є бібліотека та ігротека для різних вікових груп.

"Після евакуації понад 1 мільйона дітей до безпечних місць та в очікуванні їх найскорішого повернення, ми поставили перед собою амбітну мету — стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Потреби маленьких пасажирів чи матерів з немовлятами враховують фактично все необхідне для наших пасажирів з точки зору безпеки та комфорту. Саме тому ми створили команду, покликанням якої є розробити і запровадити універсальні рішення для створення безбар’єрних та дружніх до родин вокзалів", — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

До відкриття дитячої точки долучилася перша леді України Олена Зеленська. Фото: Укрзалізниця

"Безкоштовна дитяча точка "Спільно" на Центральному вокзалі буде відкритою з 06:00 до 23:00, на зоні працюватимуть професійні аніматори та психологи ЮНІСЕФ", — зазначили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що Національний банк України анонсував нові пам’ятні монети, присвячені українським дітям. Їх можна придбати вже з 5 червня.