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На Киевском вокзале открылась детская локация от UNICEF

3 июня 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На Киевском вокзале открылась детская локация от UNICEF
Детская точка "Спільно" под названием Iron Land на киевском вокзале. Фото: Укрзализныця
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве на вокзале открылась детская точка "Спільно", которая называется Iron Land, площадью — 700 кв. м. Подобные пункты от UNICEF Ukraine уже работают в Харькове и Львове.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Отмечается, что к открытию присоединились "первая леди Украины Елена Зеленская, вице-премьер-министр восстановления Александр Кубраков, министр образования и науки Украины Оксен Лесной, представитель ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин и председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко".

Детская точка включает в себя спортивную зону JuniorS, футбольный корнер от ФК "Локомотив" и музей с железнодорожными экспонатами от МАН Украины. Вокзальная точка "Спільно" предназначена для родителей с детьми и имеет зоны для зарядки смартфонов, кабинки для грудного вскармливания и смены подгузников. Здесь также есть библиотека и игротека для разных возрастов.

"После эвакуации более 1 миллиона детей в безопасные места и в ожидании их скорейшего возвращения мы поставили перед собой амбициозную цель — стать самой дружественной к детям железной дорогой в Европе. Потребности маленьких пассажиров или матерей с младенцами учитывают фактически все необходимое для наших пассажиров с точки зрения безопасности и комфорта. Именно поэтому мы создали команду, призванием которой является разработать и ввести универсальные решения для создания безбарьерных и дружественных семей вокзалов", — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

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К открытию детской точки присоединилась первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Укрзализныця

"Бесплатная детская точка "Совместно" на Центральном вокзале будет открыта с 06:00 до 23:00, на зоне будут работать профессиональные аниматоры и психологи ЮНИСЕФ", — отметили в Укрзализныце.

Напомним, что Национальный банк Украины анонсировал новые памятные монеты, посвященные украинским детям. Их можно приобрести уже с 5 июня.

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