Атака шахедів зараз 31 грудня - деталі

"Шахеди" у небі. Фото: скриншот

В Україні продовжується атака "шахедів ". Станом на 19:13 дрони налетіли на Київську область.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Атака "шахедів" на Україну

У Повітряних силах України повідомили, що в Україні продовжується атака "шахедів". Декілька ворожих ударних дронів знаходяться в українському повітряному просторі.

Також уточнюється, що повітряну тривогу можуть поширити у напрямку руху безпілотників. При цьому у ЗСУ уточнили, що працює ППО.

Атака "Шахедів" 31 грудня. Фото: скриншот

Повітряна тривога

Станом на 19:17 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Раніше ми писали, що в ніч проти 31 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Загалом нашим захисникам вдалося ліквідувати 21 "шахед".

Крім того, у Кривому Розі Дніпропетровської області та у Кропивницькому днем 31 грудня сталася низка вибухів. Напередодні по всій території України було оголошено повітряну тривогу.