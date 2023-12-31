Атака шахедів зараз 31 грудня - деталі

На Київську область налетіли "Шахеди"
В Україні продовжується атака "шахедів ". Станом на 19:13 дрони налетіли на Київську область.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE
Атака "шахедів" на Україну
У Повітряних силах України повідомили, що в Україні продовжується атака "шахедів". Декілька ворожих ударних дронів знаходяться в українському повітряному просторі.
Також уточнюється, що повітряну тривогу можуть поширити у напрямку руху безпілотників. При цьому у ЗСУ уточнили, що працює ППО.
Повітряна тривога
Станом на 19:17 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Раніше ми писали, що в ніч проти 31 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Загалом нашим захисникам вдалося ліквідувати 21 "шахед".
Крім того, у Кривому Розі Дніпропетровської області та у Кропивницькому днем 31 грудня сталася низка вибухів. Напередодні по всій території України було оголошено повітряну тривогу.
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