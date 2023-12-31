Атака шахедов сейчас 31 декабря - детали

"Шахеды" в небе. Фото: скриншот

В Украине продолжается атака "шахедов". По состоянию на 19:13 дроны налетели на Киевскую область.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Атака "шахедов" на Украину

В Воздушных силах Украины сообщили, что в Украине продолжается атака “шахедов”. Несколько вражеских ударных дронов находятся в украинском воздушном пространстве.

Также уточняется, что воздушную тревогу могут распространить по направлению движения беспилотников. При этом в ВСУ уточнили, что работает ПВО.

Атака "шахедов" 31 декабря. Фото: скриншот

Воздушная тревога

По состоянию на 19:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Ранее мы писали, что в ночь на 31 декабря россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed". В общей сложности нашим защитникам удалось ликвидировать 21 "шахед".

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Кропивницком днем 31 декабря произошел ряд взрывов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.