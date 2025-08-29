Церемонія поховання невідомих Захисників. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

На Національному меморіальному військовому кладовищі відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені. Це перші поховання на території меморіалу.

Про це з місця події у п’ятницю, 29 серпня, повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

На меморіальному військовому кладовищі поховали невідомих Захисників

Невідомих Захисників і Захисниць ховатимуть на цьому кладовищі в окремому місці. Водночас держава продовжуватиме роботу з ідентифікації тіл. Щойно вдається встановити особу, на надмогильній споруді викарбовується ім’я Героя чи Героїні, які віддали життя за свободу країни.

Церемонія на меморіальному кладовищі. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Який вигляд матимуть поховання?

Усі поховання матимуть єдиний вигляд та розташування. Спочатку встановлюється тимчасова намогильна споруда, створена за мотивами козацьких хрестів XV–XVI століття, які дослідники фіксували на старовинних кладовищах.

Через рік, після природного осідання ґрунту, на її місці з’явиться постійний надгробок — у вигляді козацького хреста або прямокутної таблички, що обирається родиною загиблого.

Пам’ятні таблички загиблим Захисникам. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

На території кладовища буде "дорога пам’яті"

На території меморіалу створюється Алея лип — символічна дорога пам’яті. Тут уже висаджено 40 дерев, а загалом передбачено алею зі ста лип. Алея є знаком пошани до Героїв Небесної Сотні, які стали першими в новітній історії борцями за свободу України.

Військові на Національному меморіальному військовому кладовищі. Фото: Олена Халік / Новини.LIVE

Створення Національного меморіального кладовища

Ідея створення національного меморіалу знайшла фактичну реалізацію у 2021 році, коли Верховною Радою України на законодавчому рівні було затверджено військовий церемоніал.

У жовтні 2022 року було створено державну установу "Національне військове меморіальне кладовище".

У серпні 2023 року остаточно обрано локацію. Розглядалися й інші варіанти, однак саме ця ділянка відповідає Концепції вшанування пам’яті.

Протягом 2023 року було розроблено проєкт, проведено фахові обговорення, зустрічі з родинами, дискусії щодо форм і матеріалів надгробних споруд та інших елементів комплексу.

У серпні 2024 року розпочалися будівельні роботи першої черги. До травня 2025 року було організовано систему секторів почесних поховань (до 6 000 місць з майбутніх 120 тисяч), зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, прокладено інженерні мережі, збудовано дорожню розв’язку та під’їзну дорогу.

Будівництво першої черги триває: уже закладено фундамент для адміністративної будівлі та Будинку трауру, споруджується господарський блок, Центральна площа з Меморіальним садом, вхідна брама, зони відпочинку та благоустрій території. Це друга черга будівництва, завершення якої заплановано на 2026 рік.

Наступні шість черг передбачають проведення архітектурних і скульптурних конкурсів для таких споруд, як: музейно-виставковий комплекс, каплиця, Центральний меморіал на честь Захисників і Захисниць та інших монументальних споруд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія передає тіла в дуже поганому стані, які складно ідентифікувати.

Більше того, були випадки, коли Росія під час повернення тіл загиблих воїнів ЗСУ Україні надавала й тіла своїх же військових.

Глава МВС України Ігор Клименко заявив, що для того, аби обстежити та ідентифікувати понад 6000 тіл, які Росія передала Україні, знадобиться щонайменше рік безперервної роботи.