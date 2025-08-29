На мемориальном военном кладбище похоронили неизвестных Защитников

Церемония захоронения неизвестных защитников. Фото: Елена Халик / Новини.LIVE

На Национальном мемориальном военном кладбище состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования павших Героев, имена которых пока не установлены. Это первые захоронения на территории мемориала.

Об этом с места происшествия в пятницу, 29 августа, сообщает главная редакторка Новини.LIVE Елена Халик.

Неизвестных Защитников и Защитниц будут хоронить на этом кладбище в отдельном месте. В то же время государство будет продолжать работу по идентификации тел. Как только удается установить личность, на надгробном сооружении высекается имя Героя или Героини, отдавших жизнь за свободу страны.

Как будут выглядеть захоронения?

Все захоронения будут иметь единый вид и расположение. Сначала устанавливается временное надгробное сооружение, созданное по мотивам казацких крестов XV-XVI века, которые исследователи фиксировали на старинных кладбищах.

Через год, после естественной осадки почвы, на его месте появится постоянное надгробие — в виде казацкого креста или прямоугольной таблички, выбираемой семьей погибшего.

На территории кладбища будет "дорога памяти"

На территории мемориала создается Аллея лип — символическая дорога памяти. Здесь уже высажено 40 деревьев, а в целом предусмотрена аллея из ста лип. Аллея является знаком уважения к Героям Небесной Сотни, которые стали первыми в новейшей истории борцами за свободу Украины.

Создание Национального мемориального кладбища

Идея создания национального мемориала нашла фактическую реализацию в 2021 году, когда Верховной Радой Украины на законодательном уровне был утвержден военный церемониал.

В октябре 2022 года было создано государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище".

В августе 2023 года окончательно выбрана локация. Рассматривались и другие варианты, однако именно этот участок соответствует Концепции чествования памяти.

В течение 2023 года был разработан проект, проведены профессиональные обсуждения, встречи с семьями, дискуссии о формах и материалах надгробных сооружений и других элементов комплекса.

В августе 2024 года начались строительные работы первой очереди. До мая 2025 года была организована система секторов почетных захоронений (до 6 000 мест из будущих 120 тысяч), возведены два колумбария, обустроена стоянка, проложены инженерные сети, построена дорожная развязка и подъездная дорога.

Строительство первой очереди продолжается: уже заложен фундамент для административного здания и Дома траура, сооружается хозяйственный блок, Центральная площадь с Мемориальным садом, входные ворота, зоны отдыха и благоустройство территории. Это вторая очередь строительства, завершение которой запланировано на 2026 год.

Следующие шесть очередей предусматривают проведение архитектурных и скульптурных конкурсов для таких сооружений, как: музейно-выставочный комплекс, часовня, Центральный мемориал в честь Защитников и Защитниц и других монументальных сооружений.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия передает тела в очень плохом состоянии, которые сложно идентифицировать.

Более того, были случаи, когда Россия во время возвращения тел погибших воинов ВСУ Украине предоставляла и тела своих же военных.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что для того, чтобы обследовать и идентифицировать более 6000 тел, которые Россия передала Украине,понадобится минимум год непрерывной работы.