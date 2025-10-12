Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ На Оболоні члена єврейської громади залили сльозогінним газом

На Оболоні члена єврейської громади залили сльозогінним газом

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 00:15
На Оболоні скоїли напад на члена єврейської громади — подробиці
Єврейський чоловік. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У суботу, 11 жовтня, в Оболонській синагозі стався інцидент, унаслідок якого постраждав один із членів єврейської громади. Чоловіка залили сльозогінним газом.

Про це повідомили в Київській єврейській громаді на Оболоні

Реклама
Читайте також:
На Оболоні скоїли напад на члена єврейської громади
Скриншот повідомлення Київської єврейської громади на Оболоні

Що відомо про напад на члена єврейської громади 

Близько 15:00 до будівлі синагоги підійшли й почали зігувати молодики. До порушників вийшов один із чоловіків, які перебували в будинку молитви. Побачивши, що цей громадянин у кіпі та з цицит, юнаки атакували його сльозогінним газом із двох балончиків, після чого втекли. Постраждалий зазнав сильних опіків очей і шкіри. 

"Це був спрямований, жорстокий і підготовлений антисемітський акт, адже ще вчора ввечері (10 жовтня, — Ред.) група молодиків біля нашої синагоги викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина", — зазначили в Київській єврейській громаді на Оболоні.

Нагадаємо, 4 липня поточного року від російського обстрілу постраждала синагога на Пересипу в Одесі. Єврейська громада засудила цю атаку.

Також ми повідомляли, що на Херсонщині росіяни атакували дроном автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа. Люди не постраждали, але зазнала пошкоджень автівка.

напад релігія євреї антисемітизм постраждалі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації