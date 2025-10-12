На Оболоні скоїли напад на члена єврейської громади — подробиці

Єврейський чоловік. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У суботу, 11 жовтня, в Оболонській синагозі стався інцидент, унаслідок якого постраждав один із членів єврейської громади. Чоловіка залили сльозогінним газом.

Про це повідомили в Київській єврейській громаді на Оболоні.

Що відомо про напад на члена єврейської громади

Близько 15:00 до будівлі синагоги підійшли й почали зігувати молодики. До порушників вийшов один із чоловіків, які перебували в будинку молитви. Побачивши, що цей громадянин у кіпі та з цицит, юнаки атакували його сльозогінним газом із двох балончиків, після чого втекли. Постраждалий зазнав сильних опіків очей і шкіри.

"Це був спрямований, жорстокий і підготовлений антисемітський акт, адже ще вчора ввечері (10 жовтня, — Ред.) група молодиків біля нашої синагоги викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина", — зазначили в Київській єврейській громаді на Оболоні.

Нагадаємо, 4 липня поточного року від російського обстрілу постраждала синагога на Пересипу в Одесі. Єврейська громада засудила цю атаку.

Також ми повідомляли, що на Херсонщині росіяни атакували дроном автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа. Люди не постраждали, але зазнала пошкоджень автівка.