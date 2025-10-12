Видео
Україна
Видео

На Оболони члена еврейской общины залили слезоточивым газом

На Оболони члена еврейской общины залили слезоточивым газом

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 00:15
На Оболони совершили нападение на члена еврейской общины — подробности
Еврейский мужчина. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В субботу, 11 октября, в Оболонской синагоге произошел инцидент, в результате которого пострадал один из членов еврейской общины. Мужчину залили слезоточивым газом.

Об этом сообщили в Киевской еврейской общине на Оболони.

На Оболони совершили нападение на члена еврейской общины
Скриншот сообщения Киевской еврейской общины на Оболони

Что известно о нападении на члена еврейской общины

Около 15:00 к зданию синагоги подошли и начали зиговать молодые люди. К нарушителям вышел один из мужчин, которые находились в доме молитвы. Увидев, что этот гражданин в кипе и с цицит, юноши атаковали его слезоточивым газом из двух баллончиков, после чего скрылись. Пострадавший получил сильные ожоги глаз и кожи.

"Это был направленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт, ведь еще вчера вечером (10 октября, — Ред.) группа молодых людей возле нашей синагоги выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина", — отметили в Киевской еврейской общине на Оболони.

Напомним, 4 июля текущего года от российского обстрела пострадала синагога на Пересыпи в Одессе. Еврейская община осудила эту атаку.

Также мы сообщали, что на Херсонщине россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа. Люди не пострадали, но получила повреждения машина.

нападение религия евреи антисемитизм пострадавшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
