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Головна Київ На Оболоні відкрили унікальне бомбосховище — чим воно особливе

На Оболоні відкрили унікальне бомбосховище — чим воно особливе

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 02:24
Унікальне антирадіаційне бомбосховище на Оболоні презентував голова Оболонської РМДА Кирило Фесик
Нове антирадіаційне бомбосховище в Оболонському районі Києва. Фото: Кадр з відео

У Києві на Оболоні з'явилось побудоване "з нуля" антирадіаційне бомбосховище для школярів та мешканців району. Його збудували всього за пів року й укриття є найкращим у співвідношення "ціна-якість".

Про це в етері "Київського часу" повідомив голова Оболонської РМДА Кирило Фесик.

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В чому особливість нового бомбосховища на Оболоні

За словами Фесика, нове укриття на території школи "Перша ластівка" обійшлось у 50 мільйонів гривень, що є помірною та виправданою вартістю за професійно збудований об'єкт такого рівня. В укритті є все необхідне, щоб перечекати атаку російських окупантів або навіть радіаційну небезпеку: вентиляція нового покоління, ліжка, санвузли, інтернет та ліфти для людей з особливими потребами. 

"Після війни цей простір перетворять на дитячі гуртки та клуби. А зараз — тут усе, щоб у разі тривоги чи удару діти відчули себе у безпеці", — зазначив Фесик.

Голова Оболонської РМДА зазначив, що укриття робилось з душею і він подякував за увагу, яку приділила об'єкту директорка школи.

За словами Фесика, зараз кожна школа на Оболоні обладнана оновленими укриттями, але не побудованими з нуля, а реконструйованими та приведеними у сучасний лад.

"Там трошки інші характеристики. Там може бути трошки нижча стеля, може бути трошки гірша вентиляція. Але в цілому стандарт якості однаковий", — каже Фесик.

Це перший проєкт побудований з нуля у Києві й на думку Фесика, якби у столиці додалось би з десяток подібних укриттів це значно вплинуло на безпеку містян та маленьких мешканців Києва.

Раніше повідомлялось, що в Україні оновили державні будівельні норми щодо укриттів. Тепер кожне нове будівництво передбачає бомбосховище, здатне витримати 10 кілопаскалів.

Також ми повідомляли, що під час повітряних атак двох стін в будинку вже замало задля безпеки. Ракети та дрони РФ стали потужнішими.

Київ бомбосховище безпека укриття ядерна небезпека Оболонь
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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