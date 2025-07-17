Уникальное антирадиационное бомбоубежище на Оболони презентовал председатель Оболонской РГГА Кирилл Фесик

Новое антирадиационное бомбоубежище в Оболонском районе Киева. Фото: Кадр из видео

В Киеве на Оболони появилось построенное "с нуля" антирадиационное бомбоубежище для школьников и жителей района. Его построили всего за полгода и укрытие является лучшим в соотношение "цена-качество".

Об этом в эфире "Київського часу" сообщил председатель Оболонской РГГА Кирилл Фесик.

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По словам Фесика, новое укрытие на территории школы "Первая ласточка" обошлось в 50 миллионов гривен, что является умеренной и оправданной стоимостью за профессионально построенный объект такого уровня. В укрытии есть все необходимое, чтобы переждать атаку российских оккупантов или даже радиационную опасность: вентиляция нового поколения, кровати, санузлы, интернет и лифты для людей с особыми потребностями.

"После войны это пространство превратят в детские кружки и клубы. А сейчас - здесь все, чтобы в случае тревоги или удара дети почувствовали себя в безопасности", — отметил Фесик.

Председатель Оболонской РГГА отметил, что укрытие делалось с душой и он поблагодарил за внимание, которое уделила объекту директор школы.

По словам Фесика, сейчас каждая школа на Оболони оборудована обновленными укрытиями, но не построенными с нуля, а реконструированными и приведенными в современный порядок.

"Там немножко другие характеристики. Там может быть немножко ниже потолок, может быть немножко хуже вентиляция. Но в целом стандарт качества одинаковый", — говорит Фесик.

Это первый проект построен с нуля в Киеве и по мнению Фесика, если бы в столице добавилось бы с десяток подобных укрытий это значительно повлияло на безопасность горожан и маленьких жителей Киева.

Ранее сообщалось, что в Украине обновили государственные строительные нормы по укрытиям. Теперь каждое новое строительство предусматривает бомбоубежище, способное выдержать 10 килопаскалей.

Также мы сообщали, что во время воздушных атак двух стен в доме уже мало для безопасности. Ракеты и дроны РФ стали мощнее.