На підстанції у Київській області загинув чоловік, — деталі від Міненерго

Електропідстанція. Ілюстративне фото: УНІАН

На одному з об'єктів електроенергетики Київської області знайшли тіло чоловіка. Причину його смерті не розкривають.

Про це заявили в пресслужбі Міністерства енергетики України у суботу, 17 серпня.

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Як заявили у відомстві, загиблим виявився 52-річний слюсар тепломеханічного обладнання. Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце, констатували смерть працівника.

Про причину загибелі в Міненерго не повідомляють. Найімовірніше, чоловік загинув під час удару струмом внаслідок технічного інциденту.