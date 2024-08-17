На підстанції у Київській області загинув чоловік, — деталі від Міненерго

На одній з електропідстанцій Київщини знайшли тіло чоловіка — деталі від Міненерго
17 серпня 2024 11:22
Електропідстанція. Ілюстративне фото: УНІАН
На одному з об'єктів електроенергетики Київської області знайшли тіло чоловіка. Причину його смерті не розкривають.
Про це заявили в пресслужбі Міністерства енергетики України у суботу, 17 серпня.
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Як заявили у відомстві, загиблим виявився 52-річний слюсар тепломеханічного обладнання. Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце, констатували смерть працівника.
Про причину загибелі в Міненерго не повідомляють. Найімовірніше, чоловік загинув під час удару струмом внаслідок технічного інциденту.
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