На подстанции в Киевской области погиб мужчина, — детали от Минэнерго

Электроподстанция. Иллюстративное фото: УНИАН

На одном из объектов электроэнергетики Киевской области обнаружили тело мужчины. Причину его смерти не раскрывают.

Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Украины в субботу, 17 августа.

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Как заявили в ведомстве, погибшим оказался 52-летний слесарь тепломеханического оборудования. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть работника.

О причинах гибели в Минэнерго не сообщают. Скорее всего, мужчина погиб во время удара током в результате технического инцидента.