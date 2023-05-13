На околицях Києва працює ППО
У Київській області працюють сили ППО по ворожих цілях. Наразі є ракетна небезпека.
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Робота ППО на Київщині
Людей закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях України:
Нагадаємо, станом на 22:24 майже у всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза ракетної атаки російських окупантів.
Також ми писали, що жителі Тернопільської області увечері 13 травня почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги.