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На околицях Києва працює ППО

13 травня 2023 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На околицях Києва працює ППО
Людей закликали перебувати в укриттях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області працюють сили ППО по ворожих цілях. Наразі є ракетна небезпека.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Людей закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші — не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях України:

Карта тревог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, станом на 22:24 майже у всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза ракетної атаки російських окупантів.

Також ми писали, що жителі Тернопільської області увечері 13 травня почули звуки вибухів. Вони прогриміли під час повітряної тривоги. 

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