В окрестностях Киева работает ПВО

Людей призвали находиться в укрытиях

В Киевской области работают силы ПВО по вражеским целям. В настоящее время есть ракетная опасность.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

Работа ПВО в Киевской области

Людей призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.

Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, по состоянию на 22:24 почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза ракетной атаки российских окупантов.

Также мы писали, что жители Тернопольской области вечером 13 мая услышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги.