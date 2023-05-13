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В окрестностях Киева работает ПВО

13 мая 2023 23:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В окрестностях Киева работает ПВО
Людей призвали находиться в укрытиях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области работают силы ПВО по вражеским целям. В настоящее время есть ракетная опасность.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

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Людей призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.

Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:

Карта тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, по состоянию на 22:24 почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза ракетной атаки российских окупантов.

Также мы писали, что жители Тернопольской области вечером 13 мая услышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги.

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