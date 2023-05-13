В окрестностях Киева работает ПВО
В Киевской области работают силы ПВО по вражеским целям. В настоящее время есть ракетная опасность.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Работа ПВО в Киевской области
Людей призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину — не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — говорится в сообщении.
Сейчас воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:
Напомним, по состоянию на 22:24 почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза ракетной атаки российских окупантов.
Также мы писали, что жители Тернопольской области вечером 13 мая услышали звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги.