У Печерському районі Києва на місці удару з'явилася вирва

Вирва від вибуху. Фото: Новини.LIVE

У Печерському районі Києва після російського обстрілу 2 липня на місці влучання виникла глибока вирва. Прилеглі житлові споруди зазнали серйозних пошкоджень — там знищено фасади та вибиті вікна.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

У Києві на Печерську є руйнування доріг та будівель від російської атаки

У Печерському районі Києва після російського обстрілу, що стався 2 липня, на місці влучання з'явилася велика вирва.

Наслідки обстрілу у Печерському районі 2 липня. Фото: Новини.LIVE

Потужна вибухова хвиля спричинила значні пошкодження: у багатьох будинках вибито скло, а фасади зазнали серйозних руйнувань.

Вирва від вибуху. Фото: Новини.LIVE

Місцеві жителі, які опинилися в епіцентрі подій, діляться спогадами про пережите. Одна з мешканок району розповіла: "Перелякалися так, що розмовляти не могли. До цього часу мене трусить. Отак я пережила. Як і попередні рази, це ж не вперше. Ну так, що я вам скажу. В моєму віці це взагалі...".

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Наразі триває оцінка завданих збитків, комунальні служби працюють на місцях ураження.

Новини.LIVE інформували, що найбільше від нічного обстрілу 2 липня постраждав Дарницький район столиці, де ворожа атака частково знищила дев'ятиповерхівку. На місці руйнувань триває рятувальна операція, фахівці продовжують діставати людей з-під завалів.

Загалом через комбінований удар ракетами та дронами по всьому Києву пошкоджено понад 30 локацій. Станом на ранок кількість жертв досягла 13 загиблих та понад 50 поранених, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ негайно надати Україні більше систем ППО та посилити санкції проти Росії.