Обстріл Києва 2 липня - зруйновані висотки, загинули 8 людей

Зруйнований будинок у Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

Київ в ніч проти 2 червня пережив пережив чергову комбіновану атаку РФ. У місті внаслідок ворожого обстрілу багато пошкоджень, зруйновані будинки та є жертви.

Новини.LIVE зібрало головне, що відомо станом на зараз.

Що відомо про обстріл Києва

Головні моменти:

ворог бив по столиці дронами, балістикою та крилатими ракетами;

пошкодження, руйнування та пожежі зафіксовані у п'яти районах міста;

внаслідок обстрілу 8 людей загинули, ще 34 постраждали.

Чим били росіяни

Згідно дописам Повітряних сил ЗСУ, росіяни ще з вечора після 21:00 почали запускати по Києву дрони. У місті неодноразово лунали вибухи, після чого стало відомо про перші наслідки атаки.

Вже після 02:00 ворог близько години запускав по Києву залпи балістичних ракет. Окрім того, окупанти підняли вночі у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, ракети з яких залітали хвилями і почали фіксувалися над Україною вже о 02:45. Вони тримали курс на Київ, тож після 03:00 у місті періодично лунали вибухи.

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Окрім того, окупанти цієї ночі двічі запускали крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Проте до столиці вони, ймовірно, не долетіли.

Основною ціллю окупантів став Київ. Наразі дронова атака ще продовжується.

Наслідки обстрілу Києва

Начальник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram писав, що станом на 05:00 внаслідок обстрілу постраждали 28 локацій по всьому місту.

У ДСНС України поінформували, що внаслідок обстрілу виникли пожежі, руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Пожежа у Києві. Фото: ДСНС України

Пожежа у будинку в Києві. Фото: ДСНС України

За даними рятувальників, наслідки фіксуються у 7 районах, а саме: Дарницькому, Шевченківському, Голосіївському, Печерському, Оболонському, Святошинському та Деснянському.

Детальніше щодо кожного з них розповідаємо нижче.

Дарницький район

В цьому районі внаслідок ворожої атаки зафіксовані часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Шевченківський район

В Шевченківському районі ворожа атака спричинила пожежу спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю.

"За іншими адресами зафіксовані руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Також зауважимо, що мер Києва Віталій Кличко писала у себе в Telegram, що в цьому районі була пошкоджена будівля, де знаходиться одна з підстанцій швидкої допомоги. Внаслідок атаки постраждали 5 медиків та водіїв підстанції. Один парамедик — у вкрай важкому стані.

Голосіївський район

Тут через ворожу атаку сталася пожежа на технічному поверх 16-поверхового будинку.

Печерський район

В цьому районі зафіксовано руйнування житлової 9-поверхівки, а також пожежу в межах 1-2 поверхів на площі 200 квадратних метрів. Надзвичайним врятували одну людину.

Оболонський район

На Оболоні після обстрілу РФ виникла пожежа на складському майданчику. Звідти до найближчого пожежного підрозділу люди принесли постраждалого. Рятувальники надають першу домедичну допомогу.

Деснянський район

В цьому районі пошкоджено 9-поверхівку.

Жертви та постраждалі

Під час масованої атаки місцева влада поінформувала, що було відомо про одну загиблу особу та п'ятьох поранених. Однак станом на 06:20 ця кількість значно збільшилась.

"Станом на зараз кількість жертв російського удару зросла до 8. Ворог вкотре цілеспрямовано б’є по житлових кварталах і вбиває мирних жителів. Маємо дуже серйозні руйнування та значну кількість потерпілих, у тому числі дітей. Ситуація дуже динамічна", — написав Тимур Ткаченко у Telegram.

Водночас Віталій Кличко повідомив, що кількість поранених зросла до 34. З них 32 — госпіталізовані.

Пост ДСНС про наслідки атаки. Фото: скриншот

Що ще відомо

Як повідомляли Новини.LIVE, окрім Києва під удар вночі потрапила Київська область. Внаслідок ворожої атаки палали будинки, було пошкоджено гуртожиток та авто.

Також ми писали, що мережа АЗК WOG цієї ночі тимчасово закрила свої АЗС у Києві і не тільки, перед тим як стався обстріл. Причиною рішення стала загроза масованої атаки.