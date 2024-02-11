На підступах до Києва гримлять вибухи зараз 11 лютого — у КМВА попередили про "шахеди"

Дим підіймається після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Києві в неділю, 11 лютого, є результатом роботи сил та засобів ППО. В області, а також в Житомирській та Вінницькій продовжується повітряна тривога, пов'язана з загрозою ударних БпЛА. Вибухи лунали також на Київщині близько 02:55.

Про роботу ППО повідомляє КМВА.

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Вибухи в Києві зараз 11 лютого

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що поблизу Києва українські військові збивають ворожі дрони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА

Досі "червоніють" Київська, Вінницька й Житомирська області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Київській області близько 02:50 було чути вибухи. Місцева влада розповіла, наслідком чого були ці звуки.

Також ми повідомляли, що повітряна тривога від початку півночі триває вже понад трьох годин. Ворожі безпілотники дісталися північних областей. Так, виявили дрони ворога в Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.