На подступах к Киеву гремят взрывы сейчас 11 февраля — в КГВА предупредили о "шахедах"

Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Киеве в воскресенье, 11 февраля, являются результатом работы сил и средств ПВО. В области, а также Житомирской и Винницкой продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой ударных БпЛА. Взрывы звучали также в Киевской области около 02:55.

О работе ПВО сообщает КГВА.

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Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что вблизи Киева украинские военные сбивают вражеские дроны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КГВА

До сих пор "краснеют" Киевская, Винницкая и Житомирская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Киевской области около 02:50 были слышны взрывы. Местные власти рассказали, следствием чего были эти звуки.

Также мы сообщали, что воздушная тревога с начала полуночи длится уже более трех часов. Вражеские беспилотники добрались до северных областей. Обнаружили дроны врага в Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.