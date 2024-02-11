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На подступах к Киеву гремят взрывы — "шахеды" на столицу

11 февраля 2024 03:04
обновлено: 03:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На подступах к Киеву гремят взрывы сейчас 11 февраля — в КГВА предупредили о "шахедах"
Дым поднимается после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве в воскресенье, 11 февраля, являются результатом работы сил и средств ПВО. В области, а также Житомирской и Винницкой продолжается воздушная тревога, связанная с угрозой ударных БпЛА. Взрывы звучали также в Киевской области около 02:55.

О работе ПВО сообщает КГВА.

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Взрывы в Киеве сейчас 11 февраля

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что вблизи Киева украинские военные сбивают вражеские дроны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КГВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала КГВА

До сих пор "краснеют" Киевская, Винницкая и Житомирская области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 11 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Киевской области около 02:50 были слышны взрывы. Местные власти рассказали, следствием чего были эти звуки.

Также мы сообщали, что воздушная тревога с начала полуночи длится уже более трех часов. Вражеские беспилотники добрались до северных областей. Обнаружили дроны врага в Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

Киев
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