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На Північному мосту в Києві обмежать рух транспорту — схема

13 жовтня 2024 19:56
Галина Шподарева - редактор
У Києві через ремонт на Північному мосту два дні обмежуватимуть рух
Північний міст у Києві. Фото: РБК-Україна
Галина Шподарева - редактор

У Києві на два дні частково перекриють рух Північним мостом. Обмеження діятимуть з 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня. Причина — ремонт дороги.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації із посиланням на КК "Київавтодор" у неділю, 13 жовтня. 

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Обмеження у русі Північним мостом у Києві. Фото: КК "Київавтодор" 

Обмеження руху Північним мостом 14-15 жовтня

У Києві на Північному мосту з 8:00 14 жовтня до 7:00 15 жовтня частково обмежать рух транспорту.

Обмеження діятимуть у другій та третій смугах руху в напрямку з правого на лівий берег Дніпра.

"На цій ділянці працівники КП "Київавтошляхміст" планують виконати ремонт асфальтобетонного покриття", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, у Державній митній службі України попередили громадян та перевізників про обмеження у русі транспорту на трасі до Молдови й назвали причину — старт ремонтних робіт протягом орієнтовно 10 діб.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні на дорогах почали встановлювати новий дорожній знак — силует щита та стрілка об'їзду навколо нього. Знак запроваджено ще три роки тому, коли уряд вносив зміни до правил дорожнього руху.

Київ міст ремонт дороги КМДА "Київавтодор"

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