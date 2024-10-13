В Киеве из-за ремонта на Северном мосту два дня будут ограничивать движение

На Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта — схема
В Киеве на два дня частично перекроют движение по Северному мосту. Ограничения будут действовать с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября. Причина — ремонт дороги.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на УК "Киевавтодор" в воскресенье, 13 октября.
Ограничение движения на Северном мосту 14-15 октября
В Киеве на Северном мосту с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября частично ограничат движение транспорта.
Ограничения будут действовать во второй и третьей полосах движения в направлении с правого на левый берег Днепра.
"На этом участке работники КК "Київавтодор" планируют выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия", — говорится в сообщении.
Напомним, в Государственной таможенной службе Украины предупредили граждан и перевозчиков об ограничениях в движении транспорта на трассе в Молдову и назвали причину — ремонтные работы на протяжении ориентировочно 10 суток.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине на дорогах начали устанавливать новый дорожный знак — силуэт щита и стрелка объезда вокруг него. Знак введен еще три года назад, когда правительство вносило изменения в правила дорожного движения.
Читайте Новини.LIVE!