В Киеве из-за ремонта на Северном мосту два дня будут ограничивать движение

Северный мост в Киеве. Фото: РБК-Украина

В Киеве на два дня частично перекроют движение по Северному мосту. Ограничения будут действовать с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября. Причина — ремонт дороги.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на УК "Киевавтодор" в воскресенье, 13 октября.

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Ограничение движения на Северном мосту 14-15 октября

В Киеве на Северном мосту с 8:00 14 октября до 7:00 15 октября частично ограничат движение транспорта.

Ограничения будут действовать во второй и третьей полосах движения в направлении с правого на левый берег Днепра.

"На этом участке работники КК "Київавтодор" планируют выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Государственной таможенной службе Украины предупредили граждан и перевозчиков об ограничениях в движении транспорта на трассе в Молдову и назвали причину — ремонтные работы на протяжении ориентировочно 10 суток.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине на дорогах начали устанавливать новый дорожный знак — силуэт щита и стрелка объезда вокруг него. Знак введен еще три года назад, когда правительство вносило изменения в правила дорожного движения.