У Києві на Позняках сталася серйозна пожежа — відео

Пожежа. Фото: Telegram/КиївІнфо

У Києві в неділю, 11 травня, на житловому масиві Позняки у Дарницькому районі сталася масштабна пожежа. Через загоряння сміття вогонь перекинувся на магазин.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Facebook.

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Вранці, о 08:52 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі. З'ясувалося, що там відбулося загоряння на території торгівельного майданчика в одному з магазинів, вогонь перекинувся на магазини поруч.

Рятувальники на місці. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих.

Речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі 24 каналу зазначив, що спочатку пожежа виникла через загоряння сміття у сміттєзбірнику.

Вогонь на загальній площі 50 квадратних метрів ліквідували о 9:34, правоохоронці встановлять причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, на початку травня у Житомирі сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

Також ми писали, що в іранському аеропорту стався потужний вибух, розгорілася пожежа. Відомо про щонайменше 800 поранених внаслідок інциденту.