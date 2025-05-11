Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Київ На Позняках у Києві горіли магазини — що відомо

На Позняках у Києві горіли магазини — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 11 травня 2025 11:20
У Києві на Позняках сталася серйозна пожежа — відео
Пожежа. Фото: Telegram/КиївІнфо

У Києві в неділю, 11 травня, на житловому масиві Позняки у Дарницькому районі сталася масштабна пожежа. Через загоряння сміття вогонь перекинувся на магазин.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Пожежа на Позняках 

Вранці, о 08:52 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі. З'ясувалося, що там відбулося загоряння на території торгівельного майданчика в одному з магазинів, вогонь перекинувся на магазини поруч. 

Пожежники приборкують вогонь на Позняках: вогонь охопив магазин
Рятувальники на місці. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують загоряння на торгівельному майданчику на Позняках
Рятувальники на місці. Фото: ДСНС
Наслідки пожежі в Дарницькому районі: дим і згарище біля магазинів
Рятувальники на місці. Фото: ДСНС

За даними ДСНС, внаслідок інциденту обійшлося без постраждалих.

Речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі 24 каналу зазначив, що спочатку пожежа виникла через загоряння сміття у сміттєзбірнику.

Вогонь на загальній площі 50 квадратних метрів ліквідували о 9:34, правоохоронці встановлять причину виникнення пожежі. 

Нагадаємо, на початку травня у Житомирі сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

Також ми писали, що в іранському аеропорту стався потужний вибух, розгорілася пожежа. Відомо про щонайменше 800 поранених внаслідок інциденту.

Київ пожежа ДСНС рятувальники вогонь
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /