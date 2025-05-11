В Киеве на Позняках произошел серьезный пожар - видео

На Позняках в Киеве горели магазины — что известно
В Киеве в воскресенье, 11 мая, на жилом массиве Позняки в Дарницком районе произошел масштабный пожар. Из-за возгорания мусора огонь перекинулся на магазин.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Facebook.
Пожар на Позняках
Утром, в 08:52 спасатели получили сообщение о пожаре на проспекте Петра Григоренко в Дарницком районе. Выяснилось, что там произошло возгорание на территории торговой площадки в одном из магазинов, огонь перекинулся на магазины рядом.
По данным ГСЧС, в результате инцидента обошлось без пострадавших.
Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии 24 каналу отметил, что сначала пожар возник из-за возгорания мусора в мусоросборнике.
Огонь на общей площади 50 квадратных метров ликвидировали в 9:34, правоохранители установят причину возникновения пожара.
Напомним, в начале мая в Житомире произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.
Также мы писали, что в иранском аэропорту произошел мощный взрыв, разгорелся пожар. Известно о по меньшей мере 800 раненых в результате инцидента.
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