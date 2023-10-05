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На Русанівській набережній Києва сталася ДТП: що відомо

5 жовтня 2023 23:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Русанівській набережній Києва сталася ДТП: що відомо
Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 5 жовтня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівки зіткнулися на Русанівській набережній.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією Telegram-каналу, аварія сталася за участю двох автомобілей. Наразі невідомо, чи є потерпілі внаслідок ДТП. 

Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві 5 жовтня
Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: "Київ Оперативний"
Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві 5 жовтня
Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: "Київ Оперативний"
Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві 5 жовтня
Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: "Київ Оперативний"
Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві 5 жовтня
Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: "Київ Оперативний"

Нагадаємо, у Дніпрі на перехресті вулиць Полтавського шосе і Бєлградської сталася смертельна ДТП. Автомобіль Chevrolet Tacuma збив 16-річного хлопця на електровелосипеді. Підліток загинув на місці аварії.

Також ми писали, що на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані.

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