На Русанівській набережній Києва сталася ДТП: що відомо

Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: скриншот з відео

Сьогодні ввечері, 5 жовтня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівки зіткнулися на Русанівській набережній.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За інформацією Telegram-каналу, аварія сталася за участю двох автомобілей. Наразі невідомо, чи є потерпілі внаслідок ДТП.

Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: "Київ Оперативний"

Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: "Київ Оперативний"

Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: "Київ Оперативний"

Пошкоджена автівка внаслідок ДТП у Києві. Фото: "Київ Оперативний"

Нагадаємо, у Дніпрі на перехресті вулиць Полтавського шосе і Бєлградської сталася смертельна ДТП. Автомобіль Chevrolet Tacuma збив 16-річного хлопця на електровелосипеді. Підліток загинув на місці аварії.

Також ми писали, що на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані.