На Русанівській набережній Києва сталася ДТП: що відомо
Сьогодні ввечері, 5 жовтня, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Автівки зіткнулися на Русанівській набережній.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
ДТП у Києві
За інформацією Telegram-каналу, аварія сталася за участю двох автомобілей. Наразі невідомо, чи є потерпілі внаслідок ДТП.
Нагадаємо, у Дніпрі на перехресті вулиць Полтавського шосе і Бєлградської сталася смертельна ДТП. Автомобіль Chevrolet Tacuma збив 16-річного хлопця на електровелосипеді. Підліток загинув на місці аварії.
Також ми писали, що на трасі Київ — Одеса, неподалік села Петровірівка, сталася аварія. Унаслідок події один із водіїв загинув до приїзду швидкої допомоги, ще двоє людей травмовані.