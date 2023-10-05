На Русановской набережной Киева произошло ДТП: что известно
Сегодня вечером, 5 октября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись на Русановской набережной.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
ДТП в Киеве
По информации Telegram-канала, авария произошла с участием двух автомобилей. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП.
Напомним, в Днепре на перекрестке улиц Полтавского шоссе и Белградской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Tacuma сбил 16-летнего парня на электровелосипеде. Подросток погиб на месте аварии.
Также мы писали, что на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы.