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На Русановской набережной Киева произошло ДТП: что известно

5 октября 2023 23:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Русановской набережной Киева произошло ДТП: что известно
Поврежденная машина в результате ДТП в Киеве. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 5 октября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись на Русановской набережной.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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ДТП в Киеве

По информации Telegram-канала, авария произошла с участием двух автомобилей. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП.

Поврежден автомобиль в результате ДТП в Киеве 5 октября
Поврежденная машина в результате ДТП в Киеве. Фото: "Киев Оперативный"
Поврежден автомобиль в результате ДТП в Киеве 5 октября
Поврежденная машина в результате ДТП в Киеве. Фото: "Киев Оперативный"
Поврежден автомобиль в результате ДТП в Киеве 5 октября
Поврежденная машина в результате ДТП в Киеве. Фото: "Киев Оперативный"
Поврежден автомобиль в результате ДТП в Киеве 5 октября
Поврежден автомобиль в результате ДТП в Киеве. Фото: "Киев Оперативный"

Напомним, в Днепре на перекрестке улиц Полтавского шоссе и Белградской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Tacuma сбил 16-летнего парня на электровелосипеде. Подросток погиб на месте аварии.

Также мы писали, что на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы.

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