На Русановской набережной Киева произошло ДТП: что известно

Поврежденная машина в результате ДТП в Киеве. Фото: скриншот из видео

Сегодня вечером, 5 октября, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись на Русановской набережной.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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ДТП в Киеве

По информации Telegram-канала, авария произошла с участием двух автомобилей. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП.

Поврежденная машина в результате ДТП в Киеве. Фото: "Киев Оперативный"

Поврежденная машина в результате ДТП в Киеве. Фото: "Киев Оперативный"

Поврежденная машина в результате ДТП в Киеве. Фото: "Киев Оперативный"

Поврежден автомобиль в результате ДТП в Киеве. Фото: "Киев Оперативный"

Напомним, в Днепре на перекрестке улиц Полтавского шоссе и Белградской произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet Tacuma сбил 16-летнего парня на электровелосипеде. Подросток погиб на месте аварии.

Также мы писали, что на трассе Киев — Одесса, недалеко от села Петровировка, произошла авария. В результате происшествия один из водителей погиб до приезда скорой помощи, еще два человека травмированы.