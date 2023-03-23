​​​На сході Київщини лунатимуть вибухи: обласна влада заспокоїла мешканців столичного регіону

На території Броварського району Київщини будуть знищувати вибухонебезпечні предмети

У Київській області, ще навесні звільненій від російської окупації, продовжується розмінування території. Сьогодні, 23 березня, у Броварському районі будуть підривати російські боєприпаси.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Вибухи на Київщині

Обласна влада Київської області попередила мешканців столичного регіону, що сьогодні, 23 березня, протягом дня буде чутно звуки вибухів.

Вони не пов’язані із можливою російською атакою на Київ чи ракетним обстрілом столиці.

Знищення воєнних наслідків

Причиною цих вибухів буде знищення знайдених у регіоні після періоду окупації вибухонебезпечних предметів.

Знищувати боєприпаси будуть на території Броварського району.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" — закликала мешканців Київщини обласна військова влада.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що понад 40% території України заміновано. А очищення від небезпеки всієї забрудненої української території коштуватиме мільярди гривень.

Відтак, російське вторгнення перетворило українську землю на велике мінне поле розміром із Велику Британію чи Румунію, чи Південну та Північну Корею разом взяті.

Фото: Генштаб ЗСУ