Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow ​​​На сході Київщини лунатимуть вибухи: обласна влада заспокоїла мешканців столичного регіону arrow

​​​На сході Київщини лунатимуть вибухи: обласна влада заспокоїла мешканців столичного регіону

23 березня 2023 13:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На території Броварського району Київщини будуть знищувати вибухонебезпечні предмети
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Київській області, ще навесні звільненій від російської окупації, продовжується розмінування території. Сьогодні, 23 березня, у Броварському районі будуть підривати російські боєприпаси.

Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Читайте також:

Вибухи на Київщині

Обласна влада Київської області попередила мешканців столичного регіону, що сьогодні, 23 березня, протягом дня буде чутно звуки вибухів.

Вони не пов’язані із можливою російською атакою на Київ чи ракетним обстрілом столиці.

Знищення воєнних наслідків

Причиною цих вибухів буде знищення знайдених у регіоні після періоду окупації вибухонебезпечних предметів.

Знищувати боєприпаси будуть на території Броварського району.

"Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки!" — закликала мешканців Київщини обласна військова влада.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що понад 40% території України заміновано. А очищення від небезпеки всієї забрудненої української території коштуватиме мільярди гривень.

Відтак, російське вторгнення перетворило українську землю на велике мінне поле розміром із Велику Британію чи Румунію, чи Південну та Північну Корею разом взяті.

Фото: Генштаб ЗСУ

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:40 Йшли за "перевіреним" маршрутом: на Одещині прикордонники зловили чотирьох втікачів

15:36 Зрадник України Тимощук позивається до УАФ

15:28 Влада Угорщини заявила, що не арештує путіна, якщо той приїде до країни

Ексклюзив

15:26Коли Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським: прогноз експерта

15:25 ПриватБанк запустив кредитну програму для експортерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:25 Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни в НАТО

15:15 Віта Семеренко перемогла у гонці на турнірі з біатлону

Новина з фото

15:10 Одеські громадські діячі запропонували варіанти благоустрою Катерининської площі

15:04 Схеми нелегального виїзду за кордон: СБУ повідомила про підозру організаторам

14:59 Синоптики прогнозують на завтра дощі тільки в трьох областях

Новина з відео

14:31 Влада Гонконгу заборонила прокат хорору про Вінні-Пуха: до чого тут Сі Цзіньпін

Новина з відео

14:09 Братчук повідомив, в якому стані постраждалий від ракетного удару по Одесі

Новина з відео

13:54 Зеленський відвідав зруйноване окупантами село на Херсонщині

Новина з відео

13:44 Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зросла: в ОК "Південь" повідомили про пріоритетні цілі рф

Новина з відео

13:20 Рибалка майже на мільйон: правоохоронці Одещини викрили браконьєра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:18 Українські прикордонники показали, як стримують ворога у Бахмуті: в місті тривають вуличні бої

Новина з відео

12:58 Обстріл Запоріжжя: поліція показала кадри з камер патрульних на місці ракетного удару

Новина з відео

12:57 ​​​​​​​Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму"

Новина з відео

12:50 Побиття молодої пари в центрі Одеси: правоохоронці встановили нападників

Новина з відео

11:30 Одеські електрики рятують лелек від уражень струмом

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Актуальне по темі

None 23 Березень 15:25

Коли Сі Цзіньпін поговорить із Зеленським: прогноз експерта

None 23 Березень 12:15

Як запорізькі комунальники відновлюють пошкоджений російськими ракетами будинок

None 23 Березень 11:40

Росіяни за добу убили двох мешканців Донеччини: якими є загальні втрати мирного населення регіону

None 23 Березень 11:31

У Житомирі затримали чоловіка, який працював на ПВК "Вагнер"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB