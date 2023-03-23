На востоке Киевщины будут раздаваться взрывы: областные власти успокоили жителей столичного региона

На территории Броварского района Киевщины будут уничтожать взрывоопасные предметы

В Киевской области, еще весной освобожденной от российской оккупации, продолжается разминирование территории. Сегодня, 23 марта, в Броварском районе будут взрывать российские боеприпасы.

Об этом сообщает на своем Telegram-канале пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Взрывы в Киевской области

Областные власти Киевской области предупредили жителей столичного региона, что сегодня, 23 марта, в течение дня будут слышны звуки взрывов.

Они не связаны с возможной российской атакой на Киев или ракетными обстрелами столицы.

Уничтожение военных последствий

Причиной этих взрывов станет уничтожение найденных в регионе после периода оккупации взрывоопасных предметов.

Уничтожать боеприпасы будут на территории Броварского района.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!", — призвала жителей Киевской области областная военная власть.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, что более 40% территории Украины заминировано. А очищение от опасности всей загрязненной украинской территории будет стоить миллиарды гривен.

Следовательно, российское вторжение превратило украинскую землю в крупное минное поле размером с Великобританию или Румынию или Южную и Северную Корею вместе взятые.

Фото: Генштаб ВСУ