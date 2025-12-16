Відео
Україна
На станції метро у Києві відбудеться ярмарок вакансій — деталі

На станції метро у Києві відбудеться ярмарок вакансій — деталі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 09:46
Ярмарок вакансій на станції метро відбудеться у Києві — відома дата
Метро у Києві. Фото: КМДА

У вестибюлі станції метро "Дарниця" 17 та 18 грудня відбудеться ярмарок вакансій. Охочі зможуть дізнатися усі деталі з працевлаштування.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА). 



Ярмарок вакансій в Києві

У Київському метрополітені повідомили, що 17-18 грудня у вестибюлі станції метро "Дарниця" із 8:30 до 13:30 фахівці з кадрової роботи метрополітену разом із Київським міським центром зайнятості консультуватимуть усіх охочих щодо працевлаштування.

Зазначається, що під час ярмарку можна дізнатися про:

  • актуальні вакансії;
  • умови роботи;
  • соціальні гарантії.

"Відвідувачі зможуть отримати максимум інформації про працевлаштування та лишити свої контактні дані або заповнити анкети для подальшого зв'язку", — йдеться у повідомленні. 

У КМДА наголосили, що це завершальний ярмарок вакансій цього року. Загалом за 2025 рік провели дев'ять таких ярмарків. До них долучилися майже 800 пасажирів. 

Також КП "Київський метрополітен" опублікував перелік відкритих вакансій. З ними можна ознайомитися за посиланням

Нагадаємо, раніше ми писали, до котрої працює метро в Києві у грудні 2025. Середній інтервал руху потягів у годину пік — 2,5-3 хвилини. 

Також ми писали, що кияни обиратимуть назву станції метро. Наразі  її поточна назва — "Мостицька". 

Київ робота метро вакансії метрополітен
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
